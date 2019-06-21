Путінських "туристів" в Грузії не потерплять

Масові протести в Тбілісі через хамство російських депутатів у грузинському парламенті – це дещо більше, ніж просто вимоги їх покарати

Вночі 20 червня під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, з них 80 – поліцейські, більше сотні досі перебувають у лікарнях. Кільком постраждалим вже зробили операції, принаймні двоє мітингарів втратили очі.

Масовий протест в Тбілісі розпочався через скандал із російськими депутатами, делегатами Міжпарламентської асамблеї православ'я, що проходила в грузинському парламенті. Голова комітету Держдуми РФ із розвитку громадянського суспільства Сергій Гаврилов, відкриваючи сесію асамблеї, по-хамськи усівся в крісло спікера парламенту Грузії, чого грузинська опозиція, звісно, не стерпіла та зірвала засідання. Посол України в Грузії Ігор Долгов та український депутат фракції "Народний фронт" Віктор Єленський теж в знак протесту покинули засідання МАП під час виступу Гаврилова.

Згодом під парламентом зібрався натовп — учасники акції вимагали від Гаврилова вибачитися і покинути Грузію. Протистояння загострилося настільки, що Гаврилов зі своїм почтом мусив тікати в будівлі та взагалі з Грузії. Тим часом опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом протестувальники спробували взяти штурмом парламент. Вночі поліція розігнала людей за допомогою кийків та сльозогінного газу. Але тепер вони обіцяють знову зібратися.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе заявив, що поліція діяла згідно із законом, а за насильство несе відповідальність опозиція. Водночас він визнав "серйозні помилки" окремих членів власної команди, які спровокували протест: цю ситуацію розслідуватимуть і члени команди понесуть відповідальність.

В коментарі Укрінформу, колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні (в 2005-2010 рр.), журналіст Бачо Корчилава пояснив передумови протесту.

Бачо Корчилава

“Сьогодні в Грузії антиросійське та окупаційне сприйняття — це різні речі, які між собою не збігаються. Грузини не бачать нічого страшного, коли до Грузії приїжджають звичайні туристи з Росії, які не мають відношення до Кремля, до цього давно вже нормально ставляться. Але пан Гаврилов — це турист Путіна, а таких туристів грузини категорично не сприймають. Утім, розгнівав грузинів не лише його приїзд та абсолютно нагла поведінка (Гаврилов демонстративно всівся у крісло голови парламенту Грузії і звернувся до присутніх російською мовою, - Ред.). Грузинська влада завела пісню про те, що в історії з депутатом Держдуми сталася прикра помилка протоколу. Особисто я не вірю в цю маячню. По-перше, сам захід фінансувався з бюджету Грузії, і на його проведення остаточно підпис ставив голова парламенту Грузії. І він знав, що Гаврилов і компанія прибуде до Грузії. А тому міг підписати розпорядження про проведення заходу із застереженнями щодо депутатів Держдуми РФ, які потрапляють під дію закону про окуповані території. По-друге, якщо, повторюся, діє закон про окуповані території, то МВС, яка відповідальне за кордон, а також Служба безпеки, яка відповідальна за національну безпеку Грузії, мали б зробити все, аби Гаврилов не ступив на грузинську землю. І, по-третє. Про те, що Гаврилов приїде до Грузії всі знали ще кілька тижнів тому, і влада просто проігнорувала невдоволення суспільства, вважаючи, що якось-то буде. А тепер роблять крайніми службу протоколу? Грузини цього не стерпіли, вийшли на вулицю. І на розгін відреагували намірами продовжувати протест. Головна вимога протестувальників сьогодні — відставка міністра внутрішніх справ, голови СДБ Грузії та спікера парламенту. І якщо ця влада не піде і не докаже, що вона прогрузинська, то її просто зметуть. У розмові зі мною друзі та родичі з Грузії розповіли, що в цій ситуації не виключені дострокові парламентські вибори”, - переконує він.

На питання, чи варто вважати антипутінське сприйняття єдиною причиною протестів, пан Бачо відповів, що причин насправді багато, але саме поведінка російського депутата Гаврилова стала для них каталізатором.

“Посягання на суверенітет грузини завжди сприймають болісно. І це дуже показовий приклад для українських політиків. Усілякі намагання влади домовитися поза спинами громадян із людьми, дотичними до російської влади, приводять до поганих наслідків. І не варто говорити, що хтось змирився з окупацією своєї території. Це не правда. Ані грузини, ані українці з цим ніколи не змиряться... - стверджує Корчелава. - У Грузії також є проросійські сили в парламенті. Звичайно, не їх не так багато, але при будь-якому загостренні, пов’язаному з окупацією наших земель, як в Грузії, так і в Україні — суспільство реагуватиме однаково агресивно. І не треба самообманюватися - чим довше триватиме конфлікт, тим більше буде несприйняття. Ми, грузини, вже відчули це на собі. Тож я не виключаю, що реванш проросійських сил в Україні, зокрема в парламенті, теж спровокує громадський спротив”.

Схожу думку висловив політолог Олексій Мінаков. Мовляв, одна справа, коли "руссо-турісто" приїжджають витрачати кошти на грузинські курорти, а інша — коли російський політик, який у 2008 році голосував за визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, дозволяє собі неприпустимі речі в будівлі грузинського парламенту.

Олексій Мінаков

“Враховуючи, що цей Гаврилов має медаль Міноборони РФ за участь у військовій операції в Сирії, він - типовий окупант. Грузини не терпітимуть відверте хамство і наругу від такого представника Росії. Власне, українці також. Я думаю, що отримання будь-якої офіційної високої посади проросійськими політиками в Україні може викликати масовий народний гнів, особливо, в Києві. Зокрема, це стосується одіозної особи кума Путіна — Віктора Медведчука, що наробив багато антиукраїнських справ, в тому числі, під час війни. Як тільки українці відчують реальну загрозу його появи у високих кріслах, вони не будуть сидіти вдома і мовчати. 2014 рік нас змінив. Останній яскравий приклад - це протест студентів і громадянського суспільства проти призначення топ-чиновника часів Януковича Андрія Портнова на посаду профессора в КНУ ім. Тараса Шевченка”, - вважає Мінаков.

На момент підготовки матеріалу стало відомо, одну з трьох вимог, озвучених вчора учасниками акції протесту біля будинку парламенту Грузії, виконано. Голова парламенту Іраклій Кобахідзе подав у відставку. За повідомленнями місцевих ЗМІ, рішення (про відставку Кобахідзе - ред.) було прийнято на сьогоднішньому засіданні політради керівної партії "Грузинська мрія". Тож Укрінформ продовжує слідкувати за розвитком подій у Тбілісі, де наразі громадяни вимагають проросійських керівників — глави МВС і глави СДБ Грузії, які дозволили в'їзд у країну депутата Державної думи РФ Сергія Гаврилова — добровільно піти у відставку.

Мирослав Ліскович. Київ