Сироїд закрила Раду до 2 липня
Укрінформ
Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила засідання парламенту в п'ятницю.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказала віцеспікер.
На момент закриття у залі залишалося менше двох десятків депутатів.
Сироїд нагадала, що наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 2 липня.
Наступний тиждень парламент працюватиме в комісіях, фракціях і групах.
У п'ятницю традиційно у ВР пройшла Година запитань до уряду. Депутати не переходили до розгляду питань порядку денного.