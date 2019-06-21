Сироїд закрила Раду до 2 липня

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказала віцеспікер.

На момент закриття у залі залишалося менше двох десятків депутатів.

Сироїд нагадала, що наступне пленарне засідання парламенту відбудеться 2 липня.

Наступний тиждень парламент працюватиме в комісіях, фракціях і групах.

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У п'ятницю традиційно у ВР пройшла Година запитань до уряду. Депутати не переходили до розгляду питань порядку денного.