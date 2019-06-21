Тимошенко передала Зеленському проєкт указів щодо тарифів та нових членів НКРКП

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко передала команді Президента Володимира Зеленського пакет проєктів указів, які дозволять знизити тарифи на газ.

Про це вона повідомила на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми порадили новому президенту як діяти. Ми передали йому через керівника Адміністрації Президента проєкти указів про накладання вето на постанову уряду Гройсмана про незаконне і необґрунтоване підвищення ціни на газ для людей. Для цього потрібна одна доба, щоб прийняти укази і припинити несправедливо встановлювати ціни на газ для людей”, - сказала Тимошенко.

За її словами, крім того "Батьківщина" передала проєкти указів щодо призначення нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (НКРКП) від імені Президента.

"Ми вважаємо, якщо Президент зробить ці два кроки і делегує до НКРКП, яка встановлює, людей, які будуть на людей працювати, а не на хабарі, то Президент зможе розв'язувати питання тарифів за декілька тижнів”, - підкреслила політик.