Тимошенко радить Зеленському не домовлятися з олігархами, а створювати єдині правила для всіх

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко радить Президенту Володимиру Зеленському не домовлятися з олігархами про підтримку будь-яких проєктів, а створити єдині правила роботи для всього українського бізнесу.

Про це Тимошенко заявила на пресконференції у п'ятницю, 21 червня, у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу, чи вірить вона у безкорисливість олігархів.

«Я вірю в єдині правила для всіх. Я вірю в те, що система влади в Україні мусить бути перебудована таким чином, щоб з олігархією не домовлятися, а щоб перетворити олігархію на звичайний великий бізнес, який працює за загальними правилами, єдиними для всіх. І це, в тому числі, демонополізація», - сказала Тимошенко.

Водночас вона зауважила, що не володіє деталями переговорів Президента з представниками великого бізнесу, тому не може це коментувати.

«Я не хочу, щоб це зараз було сприйнято як те, що я не підтримую або критикую дії президента, але я хочу порадити Президенту створити разом з новим парламентом і новим урядом єдині правила для всіх підприємців – малих, середніх, великих, які працюють в Україні, і щоб ніхто не мав можливості заходити ні в які політичні кабінети з чорного ходу» , - наголосила лідер «Батьківщини».