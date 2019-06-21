Парубій відкрив ранкову Раду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове засідання парламенту у п'ятницю.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.
У сесійній залі зареєструвалося 270 народних депутатів.
Традиційно у п'ятницю в парламенті пройде година запитань до уряду.
Згідно з порядком денним депутати також планують продовжити розгляд поправок до Виборчого кодексу (3112-1).
Як повідомляв Укрінформ, наразі депутати вже розглянули понад 30% від усіх поправок.