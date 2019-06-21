Гройсман привітав рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти Росії
Про це Гройсман написав у Twitter.
"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік санкції за незаконну анексію Криму", - написав він.
Гройсман зазначив, що агресор має відчути ціну своїх протиправних дій.
"Міжнародний тиск повинен лише посилюватися – доки українська територія не буде звільнена, а норми міжнародного права – відновлені", - уточнив Гройсман.
Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік санкції за незаконну анексію Криму. Агресор має відчути ціну своїх протиправних дій. Міжнародний тиск повинен лише посилюватися – доки українська територія не буде звільнена, а норми міжнародного права – відновлені. https://t.co/XTKlymoVFc— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 20 червня 2019 р.
Як повідомлялося, 20 червня Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за анексію Криму до 23 червня 2020 року.