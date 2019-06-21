Гройсман привітав рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти Росії

Гройсман привітав рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій проти Росії

Укрінформ
Прем'єр - міністр Володимир Гройсман привітав рішення Ради ЄС щодо продовження на рік санкцій за анексію Криму.

Про це Гройсман написав у Twitter.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік санкції за незаконну анексію Криму", - написав він.

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Гройсман зазначив, що агресор має відчути ціну своїх протиправних дій.

"Міжнародний тиск повинен лише посилюватися – доки українська територія не буде звільнена, а норми міжнародного права – відновлені", - уточнив Гройсман.

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Як повідомлялося, 20 червня Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за анексію Криму до 23 червня 2020 року.

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