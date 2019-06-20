Президент Грузії виключає "православний союз" з Росією

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що Грузія не може бути в православному союзі з Росією, яка окупувала її території.

Так вона прокоментувала в соціальній мережі зірване в четвер засідання в Тбілісі Міжпарламентської асоціації православ'я, в якому бере участь російська делегація, повідомляє Грузія Online.

"Міжпарламентська Асамблея Православ'я? Що це ще означає? Який православний союз може існувати з тією країною, яка є окупантом не тільки наших територій, а й бореться з релігією, з усіма християнськими правилами... Для Росії це звичайний метод, це виходить релігія, що використовується для досягнення політичних цілей! І якщо це так, чому і ми граємо в цю політичну гру? "- написала Зурабішвілі.

Сесія Міжпарламентської асамблеї православ'я не змогла відновити засідання після перерви. Опозиційні депутати грузинського парламенту висловили протест у зв'язку з тим, що сесію відкрив російський депутат Сергій Гаврилов. Під час перерви вони зайняли спікера парламенту і заявили, що не допустять перебування Гаврилова та інших російських депутатів у сесійній залі.

Після цього делегати Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП) почали залишати будівлю парламенту Грузії. Як повідомив представник асамблеї, сесія в парламенті продовжена не буде.

Сьогодні біля будівлі парламенту Грузії сталася сутичка у зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я. Активісти прийшли з фотографіями Путіна і спалили їх на знак протесту проти участі в сесії президента Міжпарламентської асамблеї Православ'я, депутата Держдуми РФ, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова.

19-22 червня в Грузії проходить сесія двадцять шостої Генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ'я (IAO). В рамках заходу Грузію відвідали близько 100 учасників делегацій 25 країн.

Посол України в Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув залу під час виступу президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.