Грицак розповів про нового заступника та зустрічі із Зеленським

Грицак розповів про нового заступника та зустрічі із Зеленським

Укрінформ
Голова СБУ Василь Грицак заявив, що його перший заступник Ігор Баканов справив на нього позитивне враження.

Про це він сказав в інтервʼю РБК.

“Поки ще зарано оцінювати його перші кроки як керівника Служби, хоча як людина Баканов справив на мене позитивне враження. Для нього зараз дуже складний час: він особисто розуміє, що відсутність попереднього досвіду роботи в СБУ має як свої плюси, так і несе серйозні ризики”, - зазначив Грицак.

Він також повідомив, що після інавгурації у нього було кілька зустрічей з президентом Володимиром Зеленським, на яких він поінформував про оперативну ситуацію, доповів про наявні виклики і загрози державній безпеці України, про напрацювання СБУ, а також акцентував увагу глави держави, що діючий склад СБУ мотивований на недопущення російського реваншу в Україні.

У свою чергу Зеленський, за словами Грицака, запевнив у незмінності пріоритетів СБУ у захисті України від російської агресії.

Щодо його відпустки, то Грицак зауважив, що вона триватиме у залежності від рішення парламенту. “Ми всі розуміємо, що незважаючи на поданий мною ще до інавгурації новообраного президента України рапорт на звільнення з посади голови СБУ, є певна процедура звільнення Верховною Радою. І поки немає її рішення, я прийняв своє - йти у відпустку і дати Володимиру Зеленському можливість сформувати нову команду топ-менеджерів СБУ, які візьмуть на себе відповідальність за долю державної безпеки та українського народу”, - сказав він.

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Як повідомляв Укрінформ, президент Володимир Зеленський 22 травня призначив свого колишнього партнера по «Кварталу 95» та голову партії «Слуга народу» Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Оскільки Грицак, який 20 травня написав заяву про відставку з посади голови СБУ, перебуває у відпустці, його обов'язки виконує Баканов.

Верховна Рада 6 червня не підтримала подання президента про звільнення Грицака.

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