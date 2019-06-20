Грицак розповів про нового заступника та зустрічі із Зеленським

Голова СБУ Василь Грицак заявив, що його перший заступник Ігор Баканов справив на нього позитивне враження.

Про це він сказав в інтервʼю РБК.

“Поки ще зарано оцінювати його перші кроки як керівника Служби, хоча як людина Баканов справив на мене позитивне враження. Для нього зараз дуже складний час: він особисто розуміє, що відсутність попереднього досвіду роботи в СБУ має як свої плюси, так і несе серйозні ризики”, - зазначив Грицак.

Він також повідомив, що після інавгурації у нього було кілька зустрічей з президентом Володимиром Зеленським, на яких він поінформував про оперативну ситуацію, доповів про наявні виклики і загрози державній безпеці України, про напрацювання СБУ, а також акцентував увагу глави держави, що діючий склад СБУ мотивований на недопущення російського реваншу в Україні.

У свою чергу Зеленський, за словами Грицака, запевнив у незмінності пріоритетів СБУ у захисті України від російської агресії.

Щодо його відпустки, то Грицак зауважив, що вона триватиме у залежності від рішення парламенту. “Ми всі розуміємо, що незважаючи на поданий мною ще до інавгурації новообраного президента України рапорт на звільнення з посади голови СБУ, є певна процедура звільнення Верховною Радою. І поки немає її рішення, я прийняв своє - йти у відпустку і дати Володимиру Зеленському можливість сформувати нову команду топ-менеджерів СБУ, які візьмуть на себе відповідальність за долю державної безпеки та українського народу”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, президент Володимир Зеленський 22 травня призначив свого колишнього партнера по «Кварталу 95» та голову партії «Слуга народу» Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Оскільки Грицак, який 20 травня написав заяву про відставку з посади голови СБУ, перебуває у відпустці, його обов'язки виконує Баканов.

Верховна Рада 6 червня не підтримала подання президента про звільнення Грицака.