Зеленський у ФРН продемонстрував приклад зразкової “партійної дипломатії” - посол

Президент України Володимир Зеленський під час свого прем'єрного візиту в Берлін застосував «дипломатію шарму», яка знайшла позитивний відгук у німецьких керівників і бізнесменів.

Таку думку в ексклюзивному коментарі Укрінформу висловив посол України у ФРН Андрій Мельник.

«Під час вкрай важливих переговорів нова вітчизняна «дипломатія шарму» увінчалася успіхом», - вважає посол.

За його оцінкою, перший офіційний візит Президента Володимира Зеленського до Німеччини - стратегічного партнера України - став без перебільшення справжнім зовнішньополітичним тріумфом нового глави держави. Візит пройшов у надзвичайно піднесеній і теплій атмосфері: попри серйозність і складність обговорюваних тем - від "нормандського процесу" і російських санкцій до «Північного потоку-2» і боротьби з корупцією - саме «фантастичний настрій Президента та його поважних німецьких візаві», а також незмінна посмішка і добрий гумор домінували упродовж усього візиту, помітив Мельник.

«Потужний політичний дебют Президента Володимира Зеленського на - часом доволі слизькому – «дипломатичному паркеті» Берліна можна сміливо вважати серйозним міжнародним проривом не лише з точки зору неймовірно позитивної тональності і неприкритої симпатії до України та її нового лідера, але передовсім завдяки досягнутим змістовним результатам», - зауважив керівник української дипломатичної місії у ФРН.

Головне, на його думку, що Президентові буквально з перших хвилин вдалося встановити дуже довірливий і неформальний контакт не лише з найвпливовішою жінкою на планеті - Федеральним канцлером Ангелою Меркель, але й «майже по-дружньому» поспілкуватися з очільником держави - Федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, а також налагодити особистий відвертий діалог із «патріархом німецької політики» - Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле (ХДС).

Більше того, окрім вищого керівництва ФРН, Президент Зеленський продемонстрував яскравий приклад зразкової «партійної дипломатії»: він особисто відвідав лідерів двох найбільш популярних політичних сил (з найвищими рейтингами - по 27% кожна): правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер (АКК) та головної опозиційної партії «Союз90/Зелені» - Роберта Габека.

До речі, це був перший візит лідера іноземної держави до партійного офісу Зелених.

Але головне, додав Мельник, Зеленський зумів заручитися підтримкою з боку німецького політичного бомонду щодо ключових національних інтересів України: це і рестарт "нормандських переговорів" для припинення російської агресії, це і продовження санкцій проти Кремля, це і гарантування транзитної ролі України, і ще більш активна підтримка вітчизняних реформ (досі Берлін виділив для цього близько 1 млрд євро технічної допомоги), і нарощування німецьких інвестицій, зокрема на Сході нашої держави (до речі, сукупний обіг компаній, з керівниками яких зустрівся Президент, - це понад 220 млрд євро, що вдвічі перевищує ВВП України).

Справжньою «родзинкою» візиту Мельник назвав дружню зустріч перших леді - Олени Зеленської та Ельке Бюденбендер, на яку українське Посольство запросило вітчизняних зірок світової величини - приму-балерину Яну Саленко, диригента Кирила Карабиця і тенора Дмитра Попова. Йшлося насамперед про популяризацію української культури в Німеччині. Особливо приємно, що дружина Федерального президента стане почесним гостем під час організованого посольством урочистого концерту топ-піаніста Антонія Баришевського у Берлінській філармонії 24 червня та звернеться до майже 1200 гостей із вітальним словом.

«Тож можна відверто говорити про те, що перший візит Президента Володимира Зеленського до Берліна мав справді історичний характер. Тож вітчизняній дипломатії буде над чим попрацювати!», - підсумував Андрій Мельник.