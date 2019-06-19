Зеленський призначив чотирьох представників України у підгрупах ТКГ
Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, представляти Україну у робочій підгрупі ТКГ з безпекових питань уповноважено генерал-майора Богдана Бондаря, у підгрупі з соціально-економічних питань - колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Веремія.
Колишній омбудсмен Валерія Лутковська представлятиме Україну у підгрупі з гуманітарних питань, а колишній посол України у США Олександр Моцик - у підгрупі з політичних питань.
Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України у Тристоронній контактній групі.
В указі зазначається, що його метою є забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Зеленський уповноважив Президента України у 1994 — 2005 роках Леоніда Кучму представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.