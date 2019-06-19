Зеленський призначив чотирьох представників України у підгрупах ТКГ

Президент Володимир Зеленський затвердив представників України у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання ситуації на Сході України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Зокрема, представляти Україну у робочій підгрупі ТКГ з безпекових питань уповноважено генерал-майора Богдана Бондаря, у підгрупі з соціально-економічних питань - колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Веремія.

Колишній омбудсмен Валерія Лутковська представлятиме Україну у підгрупі з гуманітарних питань, а колишній посол України у США Олександр Моцик - у підгрупі з політичних питань.

Кабінету міністрів доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням представництва України у Тристоронній контактній групі.

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В указі зазначається, що його метою є забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі для досягнення цілей мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Зеленський уповноважив Президента України у 1994 — 2005 роках Леоніда Кучму представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.