Секретар РНБО та громадські активісти обговорили мінімізацію корупції в оборонці

Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив з представниками “Незалежної антикорупційної комісії з питань оборони” (НАКО) мінімізацію корупційних ризиків у сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє прес-служба Радбезу.

“Секретар РНБО України О. Данилюк провів зустріч з представниками громадської організації «Незалежна антикорупційна комісія з питань оборони». Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання реформування сектору безпеки та оборони України та проблемні питання мінімізації корупційних ризиків у сфері оборонно-промислового комплексу”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, учасники обговорили питання проведення фінансового аудиту «Укроборонпрому» та підприємств-учасників концерну. Данилюк також наголосив на важливості здійснення реформ в оборонно-промисловому комплексі шляхом ухвалення відповідних законопроєктів.

Фото: rnbo.gov.ua