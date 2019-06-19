Секретар РНБО та громадські активісти обговорили мінімізацію корупції в оборонці
Укрінформ
Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив з представниками “Незалежної антикорупційної комісії з питань оборони” (НАКО) мінімізацію корупційних ризиків у сфері оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє прес-служба Радбезу.
“Секретар РНБО України О. Данилюк провів зустріч з представниками громадської організації «Незалежна антикорупційна комісія з питань оборони». Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання реформування сектору безпеки та оборони України та проблемні питання мінімізації корупційних ризиків у сфері оборонно-промислового комплексу”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, учасники обговорили питання проведення фінансового аудиту «Укроборонпрому» та підприємств-учасників концерну. Данилюк також наголосив на важливості здійснення реформ в оборонно-промисловому комплексі шляхом ухвалення відповідних законопроєктів.
Фото: rnbo.gov.ua