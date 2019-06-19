Зеленський зустрівся з членами наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії»

Президент України Володимир Зеленський ознайомив членів наглядової ради «Ялтинської європейської стратегії» з ключовими пріоритетами своєї діяльності.

Серед яких – встановлення миру в Україні, захист її суверенітету та відновлення територіальної цілісності, проведення системних реформ, посилення обороноздатності держави, забезпечення умов успішного розвитку країни, повідомляє прес-служба глави держави.

Президент розповів про результати офіційних візитів до Франції та Німеччини, під час яких основна увага приділялася припиненню війни на Донбасі та поверненню українських полонених, зокрема моряків.

Він зауважив, що сьогодні відбудеться зустріч Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання. «Вірю, що не тільки наша сторона хоче досягнути миру найближчим часом», – додав Зеленський.

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Президент повідомив, що у липні мають зустрітися зовнішньополітичні радники глав держав та урядів країн – учасниць Нормандського формату.

Він також акцентував увагу на необхідності відбудови інфраструктури Донбасу і наголосив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону.

Крім того, було обговорено питання проведення у вересні 2019-го чергової, 16-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

«На жаль, поки що ця зустріч знову не відбудеться у Лівадійському палаці, але ми разом з вами сподіваємося на наше якомога швидше повернення до української Ялти», – заявив президент.