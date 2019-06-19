Чіткі сигнали від ЄС щодо членства допоможуть Україні протидіяти спробам реваншу - Гопко

Україні для більш ефективної протидії гібридним спробам змінити акценти у зовнішній політиці потрібні чіткі сигнали від Європейського Союзу щодо перспектив набуття членства.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко на міжнародній конференції "10 років Східного партнерства: від досягнень до майбутнього", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми бачимо, що Кремль зараз діє дуже наступально, скуповуючи телеканали, на яких ми вже чуємо, що членство в ЄС і НАТО - це неправильний шлях, що краще повернутися до діалогу і прямих контактів з Росією, бо це можливість отримати дешевий газ. Цей популізм і гібридну спробу змінити акценти у зовнішній політиці, яка відбувається дуже поступово незважаючи на зростання підтримки серед суспільства курсу на ЄС і НАТО, ми теж повинні враховувати. Тому якщо Європейський Союз, з одного боку, буде більш вимогливим до Президента, а потім і до новообраного парламенту, виставляючи умови, а з другого - пропонуючи амбітні цілі - не просто 20/20 (спільний робочий документ «Східне Партнерство – 20 очікуваних досягнень до 2020 р." - ред.) а конкретні перспективи набуття членства, це буде додатковою мотивацією всередині країни і для політичного класу теж можливістю незмінно рухатися до ЄС", - сказала Гопко.

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Вона додала, що для України дуже важливо мати ці чіткі сигнали від ЄС, а також розуміння, як пришвидшувати реформи і мобілізовувати політичний клас для збереження незмінності євроінтеграційного курсу держави.

"Це також відповідає прагматичним інтересам Європейського Союзу - бачити успішну Україну", - переконана Гопко.

Як повідомляв Укрінформ, депутатська фракція «Народного фронту» закликала Президента Володимира Зеленського невідкладно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони через придбання 14 червня телеканалу ZIK народним депутатом від "Опозиційного блоку" Тарасом Козаком, який також є власником телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

У зв'язку з цим ряд топменеджер медіахолдингу ZIK звільнилися: зокрема, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин телеканалу Роман Недзельський та головний редактор ІА ZIK Тетяна Вергелес.