Голови фракцій зібралися на термінову нараду у спікера
Укрінформ
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила перерву в ранковому засіданні парламенту для наради голів фракцій зі спікером.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я оголошую перерву на 15 хвилин і прошу лідерів фракцій зібратися в Голови Верховної Ради ", - сказала Геращенко.
Перший віцеспікер зазначила, що перерву оголошено на прохання двох фракцій, але не уточнила яких.
Тим часом у пресслужбі фракції "Народного фронту" Укрінформу підтвердили інформацію про загибель депутата фракції Дмитра Тимчука.
«Так, це правда. За попередньою версією слідства, Дмитро Тимчук загинув під час чищення нагородної зброї – пістолета. Більш детальна офіційна інформація буде згодом», - сказали у прес-службі.