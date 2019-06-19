Голови фракцій зібралися на термінову нараду у спікера

"Я оголошую перерву на 15 хвилин і прошу лідерів фракцій зібратися в Голови Верховної Ради ", - сказала Геращенко.

Перший віцеспікер зазначила, що перерву оголошено на прохання двох фракцій, але не уточнила яких.

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Тим часом у пресслужбі фракції "Народного фронту" Укрінформу підтвердили інформацію про загибель депутата фракції Дмитра Тимчука.

«Так, це правда. За попередньою версією слідства, Дмитро Тимчук загинув під час чищення нагородної зброї – пістолета. Більш детальна офіційна інформація буде згодом», - сказали у прес-службі.