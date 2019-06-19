Подання на призначення Пристайка главою МЗС комітет Ради розгляне у середу

Комітет Верховної Ради у закордонних справах на сьогоднішньому засіданні розгляне подання на призначення Вадима Пристайка міністром закордонних справ, після чого його можна буде виносити на голосування в сесійну залу.

Про це у коментарі Укрінформу в середу, 19 червня, заявила голова комітету Ганна Гопко.

"У нас кадрове питання, яке стосується, зокрема, призначення міністром закордонних справ Вадима Пристайка, є в середу. До того, коли ми на комітеті розглядали подання на звільнення Клімкіна, не було подання на призначення, і в багатьох членів комітету під час обговорення виникало питання, як ми можемо звільнити міністра, нікого не призначивши. Плюс ми хочемо розуміти, кого ми будемо призначати. Тобто, ці подання тоді не були паралельно внесені. Зараз уже вони є, тому сьогодні буде їх розгляд", - сказала Гопко.

У цьому контексті вона акцентувала, що незабаром у Торонто має відбутися Третя Міжнародна конференція з питань реформ в Україні, а також саміт Україна-ЄС, тому потрібен "діючий повноцінний міністр закордонних справ і потрібно, щоб він дав поштовх для системи".

"Тобто, якщо президент або 150 народних депутатів ініціюють позачергове засідання, ми готові розглядати кадрові питання щодо призначення очільників СБУ, Міноборони, МЗС, можливо, генерального прокурора", - резюмувала Гопко.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив на засіданні парламенту 18 червня, що призначить позачергове засідання для розгляду кадрових питань, ініційованих Президентом та інших законопроектів у будь-який час, якщо буде така ініціатива від глави держави або прохання 150 депутатів. Голова ВР додав, що згідно з законом перед розглядом у сесійній залі потрібно отримати рішення комітетів щодо кадрових питань.

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Як повідомлялося, Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (3112-1), до якого подано більше 4 тисяч поправок. Згідно з регламентом парламентарії не можуть переривати розгляд законопроекту для ухвалення інших питань.

У Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Також 11 червня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення генпрокурора Юрія Луценка.