Парубій відкрив засідання Ради, у залі — 307 депутатів
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Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим”, - сказав спікер.
У залі засідань зареєструвалося 307 народних депутатів.
Засідання ВР / Фото: Данііл Шамкін, УкрінформРада планує продовжити розгляд проекту Виборчого кодексу у другому читанні з 467-ї поправки. Загалом до документу надійшло понад 4568 поправок.
Традиційно у середу депутати працюватимуть у пленарному режимі протягом ранкового засідання, решту дня триватиме робота у комітетах, фракціях і групах.