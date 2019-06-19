Парубій відкрив засідання Ради, у залі — 307 депутатів

Парубій відкрив засідання Ради, у залі — 307 депутатів

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Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ранкове засідання Верховної Ради оголошую відкритим”, - сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалося 307 народних депутатів.

Засідання ВР / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Згідно з порядком денним, Рада планує продовжити розгляд проекту Виборчого кодексу у другому читанні з 467-ї поправки. Загалом до документу надійшло понад 4568 поправок.

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Традиційно у середу депутати працюватимуть у пленарному режимі протягом ранкового засідання, решту дня триватиме робота у комітетах, фракціях і групах.

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