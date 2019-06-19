Аброськін спростовує, що поїхав з України

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін спростовує слова нардепа Віталія Купрія, що він нібито втік з України.

Про це Аброськін написав у Facebook, виклавши скрін посту Купрія.

"Шановному “письменнику- казкарю” потрібно задуматися, не як байки про Аброськіна розповідати, а про те, що “злодій в законі” “Нєдєля” й особливо “Молдован” обов'язково запитають про свої гроші. Хто хто, а “Молдован” гроші просто так нікому не дає, й якби не прийшлося потім від нього гірко плакати. А ми йдемо далі! Ще Черчіль казав, що ти ніколи не пройдеш свій шлях до кінця, якщо будеш зупинятися, щоб кинути камінь в кожну шавку, що тявкає", - зазначив Аброськін.

Раніше Купрій на своїй сторінці у Facebook написав, що перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін спакував речі і зник у невідомому напрямку.