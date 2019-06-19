В'ятрович сумнівається, що залишиться директором УІНП

Імовірність того, що чинний голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович залишиться на посаді, дуже низька.

Про це сам В'ятрович сказав в ефірі Громадського, зауваживши, що нова влада навряд чи хоче бачити його на цій посаді.

«Є достатньо багато інформації про спробу знайти мені заміну. Концепція зараз така, що інститут ліквідовувати не будуть, тому що це може викликати занадто велике обурення, натомість В’ятровича треба прибрати», - зазначив він.

Директор УІНП вважає, що це пов’язано з його критичною позицією стосовно Президента України Володимира Зеленського.

«Я досить жорстко критикую його за прорахунки, які стосуються гуманітарної політики», - пояснив В’ятрович.

Він також зазначив, що можлива втрата посади є одним із головних мотивів піти у політику під 25-м номером у списку партії Петра Порошенка «Європейська солідарність».

«Мені здається, що саме в парламенті я зможу захистити дуже багато тих здобутків, які ми вже зробили протягом п'яти років, і продовжити цю роботу», - зазначив В’ятрович, який очолює Український інститут національної пам'яті з березня 2014 року.