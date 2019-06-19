Уряд сьогодні розгляне скорочення ОДА і РДА - Гройсман

Кабмін на засіданні в середу, 19 червня, розгляне питання скорочення на 50% районних та обласних державних адміністрацій з 1 січня 2020 року.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я завтра виношу на розгляд уряду пропозицію опрацювати можливість скоротити на 50% обласні, районні адміністрації", - сказав Гройсман.

Він додав, що наступний парламент має забрати у Президента та уряду повноваження призначати керівників на місцях і віддати це право людям.

"Це новий підхід управління і нові можливості самоврядування. Пріоритет (обирати керівників - ред.) має бути у громадах – вам вирішувати, хто є ваші керівники", - наголосив прем'єр.