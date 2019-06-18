Зеленський пройшов тест

Зеленський пройшов тест "класичної дипломатії" у Парижі та Берліні - Єлісєєв

Укрінформ
Під час візитів до Парижа та Берліна лідери Франції та Німеччини тестували президента України Володимира Зеленського щодо межі компромісу, на які нова команда готова піти стосовно до Росії.

Таку думку у програмі «Ваша Свобода» на Радіо Свобода висловив Костянтин Єлісєєв, радник п'ятого президента України Петра Порошенка з зовнішньополітичних питань.

За його словами, дуже важливо, що цей візит відбувається напередодні саміту G20, який пройде в Осаці 28-29 червня. І дуже важливо репрезентувати позицію України, а також окреслити «червоні лінії» стосовно нашої політики щодо нашого ставлення до російського агресора.

“Те, що відбулося в Парижі і в Берліні – це так звана «класична дипломатія», під час якої лідери і Франції, і Німеччини тестували нового президента на ті межі компромісу, на які нова команда готова піти по відношенню до російського агресора. Що дуже важливо у цих двох візитах – це плавна підготовка до найголовнішої зустрічі – візит до Вашингтона, зустріч у Білому домі”, - пояснив Єлісєєв.

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Він також додав, що за підсумками візитів Зеленського до Брюсселя, Парижа і Берліна “бачимо, що дива не сталося. Риторика і позиція нового президента і команди не змінилася. І це дуже добре. Наступництво зберігається, з точки зору жорсткої протидії агресору і щодо необхідності звільнення заручників, щодо небажання української сторони відкидання ідеї налагодження прямого діалогу з російськими прибічниками в ОРДЛО. Це все дуже добре”, - підсумвав Єлісєєв.

Як повідомлялося, 17 та 18 червня Зеленський перебуває з візитом у Франції та ФРН.

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