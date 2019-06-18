Рада розглянула понад 10% поправок до Виборчого кодексу і розійшлась

Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вечірнє засідання оголошую закритим», - сказав спікер.

Під час вечірнього засідання Рада розглянула понад 10% поправок до Виборчого кодексу. Загалом під час підготовки проекту до 2-го читання профільний комітет опрацював 4568 поправок і пропозицій від народних депутатів. У середу парламентарії продовжать розгляд Виборчого кодексу з 467-ї поправки.

Як повідомляв Укрінформ, 6 червня Верховна Рада розпочала розгляд проекту Виборчого кодексу (№ 3112-1), рекомендованого до розгляду профільним комітетом, в другому читанні. Загалом до документа надійшло понад 1670 поправок.

Сьогодні ВР продовжила розгляд проекту Виборчого кодексу у другому читанні зі 135-ї поправки.

Проект Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), у першому читанні був ухвалений 7 листопада 2017 року.