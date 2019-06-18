Партія Порошенка підтримує призначення Пристайка на посаду глави МЗС

"Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014 року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року Президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва", - йдеться у повідомленні.

У "Європейській Cолідарністі" сподіваються, що досвід Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних прагнень України.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

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Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Президент Володимир Зеленський 22 травня призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента.

Пристайко - український дипломат, з липня 2017 року - глава Місії України при НАТО.