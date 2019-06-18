Партія Порошенка підтримує призначення Пристайка на посаду глави МЗС

Партія Порошенка підтримує призначення Пристайка на посаду глави МЗС

Укрінформ
Партія Порошенка "Європейська Cолідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.
Відповідне повідомлення опубліковане у вівторок на сайті політсили.

"Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014 року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а 2017 року Президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва", - йдеться у повідомленні.

У "Європейській Cолідарністі" сподіваються, що досвід Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних прагнень України.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

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Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Президент Володимир Зеленський 22 травня призначив Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації Президента.

Пристайко - український дипломат, з липня 2017 року - глава Місії України при НАТО.

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