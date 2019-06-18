Голова СЗР розповів про свою нерухомість у Києві і Криму

"Нічого надприродного в моїх доходах немає. Я отримав дві готові квартири від СБУ на Харківському масиві та в Криму, багато років жив там. Нерухомість придбана з'явилася не відразу, а вже коли мені було за 50 років, я став генерал-лейтенантом. Я часто був за кордоном у службових питаннях, проводив операції, у мене були відрядження, і ми з дружиною робили певні заощадження. Гроші на будівництво брали в борг», - розповів Бухарєв.

Як зазначається, під час будівельного буму в 2000-х роках родина вклала кошти за інвестиційним договором у будівництво квартири на вулиці Білоруській, тому ціна була доступна. «Цю квартиру ми недавно вирішили подарувати дочці, я попросив нотаріуса дати чесну оцінку квартири, нічого не занижувати. Нотаріус подивилася по інтернету ціни й відразу вписала, ціну вписали раз в десять вищу, ніж була ціна покупки. Я не дарував гроші дочці, зрозумійте - в декларації вказана вартість квартири, вона подорожчала, звичайно, після спорудження будинку, ну і місце популярне виявилося», - пояснив глава СЗР.

Щодо будинку в Вишеньках, Бухарєв зазначив, що ділянка в 25 соток дісталася у спадок від тестя, а будинок будувався поступово і досить довго.

Відповідаючи на запитання про власність у Криму, він зазначив: "Мені там уже нічого не належить, коли я служив, мені надали квартиру, але я свій вибір зробив у 14-му відразу, в мене тепер нічого там немає". Він також нагадав, що знаходиться у списку санкцій РФ і тема Криму для нього закрита.