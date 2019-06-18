Новий керівник посольства США прибув в Україну

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, який виконуватиме обов'язки посла, прибув до Києва.

Про це Посольство США в Україні повідомило у Twitter.

"Посольство США в Києві вітає посла Вільяма Тейлора, який повернувся до України як тимчасовий повірений у справах США. Він керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у диппредставництві, Крістіна Квін, яка керувала посольством як тимчасовий повірений, повернеться до роботи на посаді заступника голови місії.

У посольстві нагадали, що Тейлор був посолом США в Україні з 2006-го по 2009 рік, а перед останнім призначенням обіймав посаду виконавчого віцепрезидента Інституту миру США.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня стало відомо, що посол США в Україні Марі Йованович завершує свою роботу в Києві і повертається 20 травня на батьківщину. У Держдепі США зазначили, що посол завершує свій трирічний дипломатичний термін у Києві у 2019 році, як і планувалося.