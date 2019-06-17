У Парижі почалася зустріч Зеленського та Макрона
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де проводить зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном.
Перед цим у дворі Будинку Інвалідів відбулася церемонія офіційної зустрічі президента України та його дружини, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
За результатами переговорів лідери двох країн дадуть прес-конференцію.
У понеділок також запланована зустріч президента України з главою верхньої палати французького парламенту – Сенату.
Les honneurs militaires sont rendus au Président @ZelenskyyUa aux Invalides. pic.twitter.com/JGocVgHAYC— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 червня 2019 р.