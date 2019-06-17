Сьогодні Зеленський здійснить офіційний візит до Парижа

Президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідає з офіційним візитом Францію.

У Парижі глава держави зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та представниками ділових кіл, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За програмою візиту, зранку Зеленський відвідає стартап-інкубатор Station.

Близько 15.00 за місцевим часом у дворі Будинку Інвалідів відбудеться офіційна церемонія зустрічі Президента України та його дружини. За протоколом, церемонія передбачає надання військових почестей.

О 15.30 Зеленського на ганку Єлисейського палацу зустрічатиме президент Франції Макрон, після чого лідери двох країн проведуть переговори.

О 16.30 запланована спільна прес-конференція Зеленського і Макрона.