Сьогодні Зеленський здійснить офіційний візит до Парижа
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський у понеділок відвідає з офіційним візитом Францію.
У Парижі глава держави зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та представниками ділових кіл, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
За програмою візиту, зранку Зеленський відвідає стартап-інкубатор Station.
Близько 15.00 за місцевим часом у дворі Будинку Інвалідів відбудеться офіційна церемонія зустрічі Президента України та його дружини. За протоколом, церемонія передбачає надання військових почестей.
О 15.30 Зеленського на ганку Єлисейського палацу зустрічатиме президент Франції Макрон, після чого лідери двох країн проведуть переговори.
О 16.30 запланована спільна прес-конференція Зеленського і Макрона.