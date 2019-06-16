У Кремлі заговорили про "стриманий оптимізм" щодо Зеленського

У Кремлі існують позитивні очікування від політики нового Президента України Володимира Зеленського, при цьому розуміння його позиції щодо російсько-українських відносин відсутнє.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі передачі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1", повідомляє ТАСС.

"Ви знаєте, що президент Путін сказав, що для нього найкращим критерієм буде зрозуміти підходи нового Президента України до основних питань порядку денного російсько-українських відносин... Досі розуміння немає, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін займає таку вичікувальну позицію. Але загалом підхід позитивний, і очікування стриманого оптимізму є, але чіткої ясності, що ж буде відбуватися в Києві, поки що, на жаль, немає ні в кого", - заявив Пєсков.

За його словами, під основними питаннями російсько-українського порядку денного мається на увазі "загалом недружня лінія України щодо Росії" і позиція України щодо Мінських домовленостей.

Фото: rtvi.com