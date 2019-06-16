Клімкін радий, що новий уряд Молдови очолила саме Майя Санду

“Для нас обох важливо, щоб Молдова була європейською та демократичною. Саме на тому, що ми можемо зробити разом в майбутньому, ми і сфокусували нашу увагу. Тим паче, що щодо поточної ситуації все більш-менш зрозуміло. Я, до речі, дуже радий, що саме Майя Санду очолила уряд”, - зазначив Клімкін.

Водночас він висловив стурбованість бажанням Росії застосувати спільний підхід до Молдови і до України через свою модель фрагментації і федералізації.

Як повідомляв Укрінформ, минулої суботи, 8 червня, у парламенті Молдови заявили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку «ACUM». Спікером парламенту було обрано голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня та у наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний і Санду.

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У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павелом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

14 червня уряд Молдови під керівництвом Філіпа пішов у відставку, а 15 червня своє перше засідання провів новий уряд на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови скасував прийняті раніше рішення про розпуск парламенту і тимчасове відсторонення президента Додона від посади.