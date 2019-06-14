Пересування Президента велосипедом не на часі — Костюк
Про це сказав заступник голови Адміністрації президента та один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк, передає Громадське.
"З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал "Слуга народу" — ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал у 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане Президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити", — сказав Костюк.
Водночас він визнав вплив фільму на результати президентських виборів в Україні.
За словами чиновника, українцям не варто сподіватися, що президент Володимир Зеленський найближчим часом почне їздити на велосипеді, як його герой в серіалі.
"Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і Президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили в очікування людей", — вважає Костюк.
"Не можна говорити, що ми обдурили людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш, відчувають дуже добре. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту", — зазначив він.