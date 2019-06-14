Пересування Президента велосипедом не на часі — Костюк

Фільм "Слуга народу" не створювався як політтехнологія, а пересування президента на велосипеді є несвоєчасним.

Про це сказав заступник голови Адміністрації президента та один зі сценаристів серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк, передає Громадське.

"З погляду політтехнологій… ми ніколи не закладали туди (у серіал "Слуга народу" — ред.) політичну технологію. Коли виходив серіал у 2015 році, ніхто не думав, що Володимир Зеленський стане Президентом і серіал робився не для цього. Це стовідсотково я можу вас запевнити", — сказав Костюк.

Водночас він визнав вплив фільму на результати президентських виборів в Україні.

За словами чиновника, українцям не варто сподіватися, що президент Володимир Зеленський найближчим часом почне їздити на велосипеді, як його герой в серіалі.

"Ми розуміємо, що зараз у нас не та ситуація в країні, коли президент може собі дозволити їздити на велосипеді. Але це така мрія, символ того, що і Президент і будь-які інші політики мають бути простішими, ближчими до народу. Не обов’язково для цього їздити маршруткою кожен день. В кіно це просто послання, що має мінятись філософія… Цим ми влучили в очікування людей", — вважає Костюк.

"Не можна говорити, що ми обдурили людей красивою картинкою у фільмі. Неправильно думати, що народ дурний. Насправді люди дуже розумні, вони відчувають фальш, відчувають дуже добре. Будь-хто міг зняти серіал про політику, і були спроби, але вони не мали такого ефекту", — зазначив він.