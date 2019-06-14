Американський експерт назвав гібридні цілі Росії між виборами в Україні

Росія зацікавлена використати момент політичної невизначеності в Україні в перехідний період для досягнення принаймні двох проміжних цілей – посилення нестабільності в сусідній державі, а також створення вигідного для себе політичного середовища.

Про це розповів у коментарі Укрінформу представник Німецького Фонду Маршалла в США Джонатан Катц, який раніше обіймав високі посади в Держдепі, USAID, Комітеті у міжнародних справах Палати представників США.

"Зараз, у перехідний для України період, загрози з боку Росії не послабшали в порівнянні з тим, як було перед (президентськими – ред.) виборами", - зауважив експерт.

За його словами, росіяни прекрасно усвідомлюють, що в українській владі зараз відбуваються зміни та має місце невизначеність щодо того, які сили очолюватимуть парламент, як це вплине на адміністрацію президента Зеленського, якого курсу Україна дотримуватиметься далі.

"Отже, зараз – ідеальний момент для Росії спробувати посилити нестабільність в Україні. Водночас, росіяни можуть спробувати зробити маневр, щоби ті (люди й політичні сили – ред.) в Україні, хто виступає за зближення з РФ, могли створити додатковий імпульс", - наголосив Катц.

І це, за його словами, може відбуватися впродовж парламентських перегонів. У цьому зв'язку експерт зауважив, що для України важливо зараз ефективно посилити здатність протистояти спробам російського впливу.

"Це включає протидію дезінформації, ефективну відповідь на виклики, зокрема, у сфері енергетичної безпеки", - зазначив експерт, назвавши ці напрями ключовими для України.

З цією метою українська сторона мала б реалізувати більш тісну взаємодію з європейськими та американськими союзниками, заручитися додатковою політичною підтримкою з їхнього боку, порадив американський експерт.

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Він нагадав, що Росія вже висловлювала зацікавленість і зараз може скористатися моментом для того, щоби втрутитись у виборчий процес в Україні з метою досягти "відкату" у формуванні вигідного для Кремля політичного балансу.