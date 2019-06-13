Гройсман пропонує зменшити кількість депутатів замість двопалатного парламенту

Прем'єр-міністр України та лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" виступає за зменшення кількості народних депутатів України, а не введення двопалатного парламенту.

Про це він сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що така форма парламенту, яка є сьогодні, не є ефективною. І люди це бачать. Вважаю, що було б абсолютно доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити двопалатний парламент для того, щоб замість 450 депутатів їх стало 800", - сказав Гройсман.

Як зазначив при цьому голова політичної партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, у певних політичних сил був час змінити ситуацію, але вони цього не зробили.

"На жаль, не у формі справа, а в суті. З цим сьогодні є велика проблема",- сказав лідер політсили.

Разумков, відповідаючи на запитання прем'єра про те, яку форму парламенту він виступає, зазначив: "Мені, наприклад, ближче той формат парламенту, який є сьогодні. Я буду посилатися на ті задачі, які на референдумі поставить український народ".

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Як повідомлялося, 12 червня представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Адміністрації президента розглянуть варіант введення двопалатного парламенту в Україні.