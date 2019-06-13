Зеленський їде з візитом до Франції та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський 17 червня відвідає з офіційним візитом Французьку Республіку, а 18 червня – Федеративну Республіку Німеччина.

Про це Адміністрація Президента України повідомила у Facebook.

"Програмою візитів передбачено зустрічі глави держави з керівництвом Франції та Німеччини, очільниками парламентів, а також із провідними представниками французького та німецького бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснив перший закордонний візит до Брюсселя.