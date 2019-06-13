Новий посол Фінляндії почала роботу в Україні

Новопризначений посол Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне розпочала дипломатичну місію в Україні.

Про це повідомило у Twitter Міністерство закордонних справ України.

"Заступник міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної Посла Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня попередній очільник диппредставництва Фінляндії Юха Віртанен завершив дипломатичну місію в Україні.

Фото: @MFA_Ukraine