Новий начальник Генштабу ЗСУ розповів про стосунки з Полтораком

Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак запевнив, що з міністром оборони Степаном Полторокам у нього немає жодних проблем.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"У мене з міністром оборони Степаном Полтораком нормальні службові стосунки. Я поважаю цього керівника, я працював під його керівництвом останні два роки. Це людина, яка чує, яка розуміє, яка знає, що вона робить. На новій посаді в мене немає жодних проблем, навпаки - тільки підтримка", - сказав він.

Хомчак зауважив, що Збройні сили готові до виконання завдань.

"Є питання, над якими потрібно працювати, але сьогодні ЗСУ перебувають у такому стані, що завдання, які будуть перед ними ставитися, будуть виконані", - наголосив він.

Фото: Радіо Свобода