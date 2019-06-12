Баканов: Моя дружина оформлює громадянство України

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов запевнив, що його дружина має стійку проукраїнську позицію - попри те, що є громадянкою Росії.

Про це йдеться у заяві Івана Баканова, яку СБУ розмістила у Facebook.

“Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь це робити”, - наголосив Баканов.

За його словами, спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення його на посаду заступника голови Служби безпеки - як і перешкод у наданні допуску до державної таємниці.

Розповідаючи про свою дружину Оксану, Баканов зазначив, що вона навчалася у школі Кривого Рогу. А вступивши до вишу на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ.

“Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства”, - поінформував Баканов, додавши, що дружина не відвідувала територію РФ з 2013 року.

“Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників. Ми ніколи не підключали до процесу “фірми”, посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номеру Президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію”, - наголошується в заяві.