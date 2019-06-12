ЄС закликає Кремль негайно звільнити всіх незаконно ув'язнених українців

ЄС закликає Кремль негайно звільнити всіх незаконно ув'язнених українців

Укрінформ
Євросоюз в черговий раз закликав Росію припинити арешти та обшуки помешкань кримських татар в анексованому Криму, негайно звільнити всіх українців, що були незаконно ув’язнені.
Інформацію про це у мережі Twitter розмістила речник Служби зовнішніх дій ЄС Майя Косьянчич.

«Надходять повідомлення про ще один раунд обшуків та арештів кримських татар Росією на незаконно анексованому півострові. Ми очікуємо, що всі незаконно ув’язнені українці будуть звільнені без зволікань», - йдеться у повідомленні.

Касьянчич також додала, що ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму та у Севастополі, та очікує, що всі незаконно ув’язнені українці будуть негайно звільнені.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 10 червня, в окупованому Криму російські силовики провели обшуки і затримання кримських татар. Також у Білогірську під час обшуку в будинку кримського татарина Різи Омерова у його дружини почалися передчасні пологи.

За даними правозахисників, загалом у Криму в трьох районах - Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському - окупанти затримали після обшуків вісьмох осіб і порушили кримінальну справу за статтею "тероризм".

Фото: ЕРА

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