Зеленський назвав "тролінговою" петицію про свою відставку

“Щиро вдячний усім, хто підписав цю петицію, за громадянську позицію та підтримку і, користуючись нагодою, обіцяю виправдати вашу високу довіру... Отже, повідомляю авторів, підписантів звернення та всіх зацікавлених громадян, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп «За відставку Президента України Володимира Зеленського»”, - зазначає Президент.

Водночас глава держави підкреслив, що закон не передбачає такої процедури як скасування петиції.

Саму ж петицію про його відставку Зеленський назвав “тролінговою”.

“Сьогодні ніхто не обмежений в праві ініціювати електронні петиції до влади, навіть певною мірою тролінгові, як-от згадана петиція про мою відставку, бо це один з механізмів демократії”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, на сайті Президента України 22 травня було зареєстровано електронну петицію за відставку Володимира Зеленського. Її автором є Безрук Максим Миколайович. За добу вона набрала більше 25 тисяч необхідних підписів для подальшого розгляду.

Як зазначається на сайті Президента України, електронна петиція, адресована главі державі, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

"Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої Президентові України, публічно оголошується Президентом України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України", - додають на сайті глави держави.