Берлін нагадав, що Путін дав слово зберегти газовий транзит через Україну

Німеччина робить все від неї залежне для того, щоби транзит російського природного газу через Україну до ЄС було збережено.

На цьому наголосив керівник робочого штабу «Україна» в МЗС ФРН Андреас Протманн, виступаючи в Берліні у вівторок на конференції «Україна у виборчому році 2019», організованій Інститутом європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми робимо все, що в наших силах, заради продовження транзиту (територією України — ред.)», - запевнив Протманн.

Канцлер Ангела Меркель проводила з цього питання переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, нагадав дипломат, але визнав, що окрім «слова президента Путіна» жодних гарантій збереження транзиту немає. «Путін запевнив, що транзит буде збережений. Ми маємо його слово», - сказав дипломат.

Він висловив сподівання та оптимізм щодо того, що 3-сторонні – Україна-РФ-ЄС – переговори з цього питання завершаться досягненням домовленості.

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Представник МЗС ФРН також наголосив на необхідності реформуваня НАК «Нафтогаз» як з точки зору управління, так і анбандлінгу (розділення питання виробництва, розподілу в межах України та транзиту російського газу в Європу).

«Це, з нашої точки зору, буде дуже важливим кроком до того, щоби мати надійну систему транзиту», підкреслив дипломат. До того ж, це відповідає інтересам України, оскільки отримані від транзиту газу доходи на даний момент, використовуються, на думку європейських партнерів, «не найефективнішим чином з точки зору українського бюджету». Німеччина запропонувала українському уряду, щоби український оператор транзитних систем якнайшвидше організував справу таким чином, щоби цю систему перебрав на себе міжнародний консорціум і гроші йшли напряму в бюджет.

Протманн водночас звернув увагу на те, що Україна з 2017 року не закупає газ напряму в Росії, але забезпечує свої потреби за рахунок реверсного газу, отже вона таким чином є включеною в європейську енергетичну мережу. В Берліні вважають, що це забезпечує українську енергетичну безпеку.