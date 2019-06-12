Зеленський у Берліні зустрінеться з вищим керівництвом ФРН та бізнесом — джерело

У ході візиту Президента України Володимира Зеленського до Берліна, який планується 18 червня, відповідно до запропонованої програми, плануються його зустрічі з вищим керівництвом ФРН та з бізнес-колами.

Про це стало відомо Укрінформу з поінформованих джерел.

Зокрема, плануються зустрічі Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром і президентом Бундестагу Вольфгангом Шойблє.

Окрім того, очікується, що глава держави зустрінеться з бізнес-колами. Німецькі підприємці очікують цієї зустрічі як важливого сигнала для інвестиційної співпраці.

Як планується, до Берліна Зеленський прибуде після візиту в Париж.

Як повідомляв Укрінформ, свій перший візит у якості Президента України Володимир Зеленський здійснив до Брюсселя.