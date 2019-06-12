Рева не бачить причин піднімати зарплати чиновникам

Міністр соціальної політики Андрій Рева не бачить серйозних підстав для збільшення рівня заробітної плати народним депутатам та міністрам.

Про це він сказав журналістам після засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що на сьогодні забезпечення заробітною платою міністрів і народних депутатів достатнє для того, щоб не ставити питання про збільшення їм заробітної плати", - сказав Рева.

Міністр зазначив, що йому особисто вистачає тих коштів, які заробляє на посаді глави відомства.

Рева також висловив думку про те, що чиновники, які звикли красти, будуть робити цей і у разі підняття їм зарплати. "Той, хто крав, той буде цим займатися, мені так здається", - додав урядовець.