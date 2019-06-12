Посол Точицький вітає погодження в ЄС

Посол Точицький вітає погодження в ЄС "кримських" санкцій проти Росії

Укрінформ
Представник України при ЄС Микола Точицький вітає рішення послів країн-членів Євросоюзу погодити продовження на рік санкцій проти Росії за анексію Криму.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сторінці Представництва України при ЄС у Facebook.

"Вітаю погодження постпредами країн ЄС рішення про продовження «кримських санкцій» та сподіваюсь на його швидке затвердження Радою ЄС", - написав Точицький.

Він також закликав ЄС посилити тиск на Росію у відповідь на нові репресії проти кримських татар і указ керівництва РФ про «паспортизацію» українців Криму.

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Як повідомлялося, посли країн-членів Євросоюзу 12 червня погодили рішення про продовження на рік санкцій проти Росії через анексію Криму. Очікується, що Рада ЄС 20 червня офіційно продовжить санкції проти Росії.

Європейський Союз у липні 2014 року запровадив економічні санкції проти Росії за анексію Криму та дії з дестабілізації ситуації на сході України. У вересні 2014 року ці санкції було посилено.

У березні 2015 року Європейська Рада пов’язала дію обмежувальних заходів із невиконанням Росією Мінських домовленостей. Відтоді щопівроку ЄС розглядає питання щодо продовження економічних санкцій проти РФ.

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