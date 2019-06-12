Зеленський змінив главу делегації на Гаазьку конференцію з міжнародного приватного права

Президент Володимир Зеленський призначив посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова главою української делегації для участі в Гаазькій конференції з міжнародного приватного права, звільнивши від виконання цих обов’язків заступника міністра юстиції Сергія Петухова.

Відповідний указ №400/2019, яким внесено зміни до президентського указу від 16 травня 2019 року NQ 230 "Про делегацію України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права", розміщено на сайті глави держави.

"Затвердити у складі делегації України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права Ченцова Всеволода Валерійовича — Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди — главою делегації, увільнивши його від виконання обов’язків заступника глави делегації", - йдеться в документі.

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При цьому Зеленський вивів Петухова зі складу делегації та звільнив його від виконання обов’язків глави делегації.