Зеленський ввів Абромавичуса у наглядову раду Укроборонпрому

Володимир Зеленський призначив екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Відповідний указ №402/2019 від 12 червня розміщено на сайті глави держави.

“Призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» (за згодою)”, - йдеться в документі.

Цей указ набуває чинності з дня його опублікування.

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Як повідомлялося, Абромавичус у 2014-2016 роках обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі України. Під час президентської виборчої кампанії 2019 року був радником Володимира Зеленського.