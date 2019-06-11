БПП та Народний фронт визначаться щодо звільнення Луценка на засіданнях фракцій

БПП та Народний фронт визначаться щодо звільнення Луценка на засіданнях фракцій

Укрінформ
Депутатські фракції “Блок Петра Порошенка” та "Народний фронт" планують узгодити позицію щодо голосування за звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора на своєму найближчому засіданні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у прес-службах фракцій.

“Своє рішення щодо цього питання фракція “Блок Петра Порошенка” ухвалить на найближчому засіданні, яке відбудеться на пленарному тижні, який розпочнеться 18 червня”, — сказав голова  фракції БПП Тарас Пастушенко.

Дата проведення засідання "Народного фронту" поки не визначена.

Як повідомляв Укрінформ, заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок, 11 червня, заявив, що Президент Володимир Зеленський вніс подання на звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

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Раніше лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що їхня фракція проголосує за звільнення Луценка.

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