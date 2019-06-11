БПП та Народний фронт визначаться щодо звільнення Луценка на засіданнях фракцій

Депутатські фракції “Блок Петра Порошенка” та "Народний фронт" планують узгодити позицію щодо голосування за звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора на своєму найближчому засіданні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у прес-службах фракцій.

“Своє рішення щодо цього питання фракція “Блок Петра Порошенка” ухвалить на найближчому засіданні, яке відбудеться на пленарному тижні, який розпочнеться 18 червня”, — сказав голова фракції БПП Тарас Пастушенко.

Дата проведення засідання "Народного фронту" поки не визначена.

Як повідомляв Укрінформ, заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка на брифінгу у вівторок, 11 червня, заявив, що Президент Володимир Зеленський вніс подання на звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора.

Раніше лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила, що їхня фракція проголосує за звільнення Луценка.