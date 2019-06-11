Рішення Конституційного суду – це шанс. Хоч би яким воно було

Вердикт суду, тим більше конституційного, має виконуватись. Але прийняти його треба згідно з законом, а не під тиском натовпу або ще когось

Конституційний суд складає екзамен на те, чи є в Україні верховенство права: розгляд законності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради розпочато. Враховуючи здобуте багаторічним досвідом ставлення суспільства до об’єктивності КСУ, майбутнє рішення – визнати указ конституційним чи неконституційним – має бути справедливе, якісно обґрунтоване, зрозуміле і, найголовніше, відповідати Основному закону.

А поки сторони відповідають на складні запитання суддів, наводять свої “залізні аргументи”... Укрінформ звернувся до політичних експертів із проханням оцінити ймовірне рішення КСУ, яке мають оголосити не пізніше 29 червня.

Політолог Олексій Мінаков стверджує, що якщо указ визнають таким, що відповідає Конституції, то президент і надалі зможе розпускати Верховну Раду будь-коли.

Олексій Мінаков

“В будь-який момент. Без відповідних юридичних підстав і обґрунтування. Адже юридичного факту відсутності коаліції не було, а все, про що кажуть "де-факто" – це суб'єктивна лірика. Таким чином, це буде рішення Конституційного суду, яке створить небезпечний прецедент на майбутнє. Президенти України зможуть розпускати парламент, керуючись лише власним бажанням і політичною доцільністю, – каже політолог. – Якщо указ Зеленського визнають неконституційним, то виборчий процес треба буде зупинити. Це вже буде сферою відповідальності ЦВК. Якогось покарання Зеленському за це не буде – президент має імунітет. Та й імпічменту за неконституційний указ не буде – процедура складно виконувана. Тобто наслідки для Зеленського будуть лише політичними – конкуренти зможуть апелювати до неконституційних дій Президента і грати на цьому. І чим пізніше будуть вибори, тим меншим буде рейтинг політичної сили Зеленського – закінчиться "медовий місяць" із виборцями і почнеться розчарування. На додачу неминуче накопичаться помилки, одіозні заяви та неоднозначні кадрові рішення”.

На думку дипломата, голови правління Міжнародного центру перспективних досліджень Василя Філіпчука, будь-яке рішення КСУ в цій ситуації матиме негативні наслідки.

Василь Філіпчук

«Наразі думки розділені десь 50 на 50. Але будь-яке рішення має значний дестабілізаційний потенціал, закладений указом про розпуск парламенту, який був прийнятий без належного попереднього суспільного діалогу і обговорення. Кожна зі сторін має свої аргументи – чому парламент треба негайно розпускати чи чому це рішення антиконституційне і підриває правову легітимність подальшого політичного процесу. Логіку кожної зі сторін можна зрозуміти і навіть підтримати – якби не було такої ж логіки і аргументів іншої сторони. Як звести в один політичний процес дві позиції, які взаємовиключні? Будь-яке рішення Конституційного суду викличе незадоволення частини політикуму і звинувачення суду у заангажованості – на користь тієї чи іншої сторони. Типова гра з нульовою сумою в кінці, – каже дипломат. – Сторона, яка програє, отримає додаткові аргументи підвищити ставки, привід звинувачувати іншу у незаконних діях і маніпуляціях. Тобто замість об’єднання суспільства навколо ідей реформ, модернізації, припинення конфлікту на сході країни та відновлення територіальної цілісності з’являться нові лінії поділу. Новий потенціал для дестабілізації, яка під час де-факто війни потрібна точно не українському суспільству”. І додав: “Такі важливі рішення як розпуск парламенту – тим більше за півроку до чергових виборів – мають базуватися на максимально можливому консенсусі та діалозі з іншими політичними силами, на повазі як до Конституції і закону, так і до точки зору іншої сторони. Неприпустимі рішення, у правовій бездоганності яких можуть бути серйозні сумніви. Тож сподіватимемося на мудрість суддів КСУ. Головне у сьогоднішньому процесі не виграш однієї чи іншої сторони процесу. Головне – щоб країна не програла”.

Свої прогнози з цього приводу висловив і політолог Олександр Кочетков. За його словами, Конституційний суд є вельми залежним учасником політичного процесу.

Олександр Кочетков

“Конституційний суд, в сенсі, його члени, ніяк не готові жертвувати собою заради свята юридичної чистоти. Я звичайно буду шокований, якщо цей КСУ прийме будь-яке однозначне юридичне рішення. Але, швидше за все, КС, за усталеною українською традицією, намагатиметься ухилитися, відійти в бік, прийняти важко перетравлюване формулювання про те, що це питання більше політичне, ніж юридичне. Тим самим, все залишивши так, як воно наразі вже йде. На такий розвиток подій я даю 50%, – прогнозує Кочетков. – На те, що КС підіграє новій владі, тобто з юридичними викрутасами і застереженнями, але підтвердить конституційність указу президента Зеленського – 30%. Ну, і 20% на те, що КСУ піде проти нової влади в одній колоні з тими депутатами, які розпускатися категорично не хочуть”.

В традиційній для себе манері – менше емоціо, а побільше рацію – висловився журналіст, політичний аналітик Віталій Портніков, який у своєму блозі, опублікованому на сайті телеканалу Еспресо-ТВ, написав , що від того, як політики і суспільство поставляться до рішення Конституційного суду, залежить те, як наша держава буде існувати. Тобто, чи залишиться – при всіх відомих недоліках – демократичною або ж перетвориться на іграшку для самодура або для натовпу.

Віталій Портніков

“До нинішнього складу Конституційного суду України у кожного з нас чимало претензій. Але такі ж претензії можна пред'явити до кожної інституції влади – від президента до структур місцевого самоврядування. Коли в державі не залишається структур, які викликають хоча б мінімальну повагу і готовність погоджуватися з їхніми рішеннями, держава в буквальному сенсі слова втоптується в багнюку. І те, що зараз відбувається в сусідній Молдові – між іншим, за активної участі Конституційного суду – тому наочний приклад. Тоді й виникає небезпека переворотів, двовладдя, диктатур, хаосу і втрати державності, – зауважує Портніков. – Україна сьогодні на кордоні справжнісінького управлінського хаосу і суспільної конфронтації. Небезпеку цього я не став би применшувати. Наслідки цього сповзання у прірву будуть катастрофічними для звичайних громадян і трагічними для держави. Саме тому рішення Конституційного суду – це шанс. Вірніше, навіть не так – повага до цього рішення має стати шансом для дезорієнтованої країни”. І наводить три "якщо", а саме: “Якщо суд погодиться з доказами президента – тоді необхідно припинити розмови про неконституційність його указу і йти на вибори. Якщо суд вирішить, що указ порушив норми Основного закону – тоді президенту і його команді потрібно намагатися налагодити конструктивну роботу з законодавцями і відмовитися від тієї підліткової конфронтації, яка була обрана Володимиром Зеленським у день його інавгурації. І зрозуміти, що конфронтація інституцій – катастрофа для країни. Для будь-якої країни, але тим більше для країни, яка живе у війні і економічних негараздах. Якщо держава і суспільство гідно пройдуть це випробування рішенням Конституційного суду – значить, у нас є шанс. Якщо нічого не вийде, якщо цим вирішать знехтувати – значить вже за кілька місяців Україна остаточно зануриться у політичний і економічний хаос”.

Підготував Мирослав Ліскович. Київ