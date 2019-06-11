На Банковій придумали, як збалансувати коментарі на офіційній сторінці у FB

Запрошення прихильників глави держави Володимира Зеленського приєднатися до офіційної сторінки Адміністрації Президента у Facebook є логічним кроком задля вирівнювання балансу думок у коментарях на сторінці.

Про це Укрінформу повідомили у прес-службі АП.

"Президентські перегони суттєво посилили політизованість українських інтернет-користувачів, що негативно вплинуло на сторінку Адміністрації Президента відразу ж після інавгурації. Тож запрошення прихильників чинного Президента Володимира Зеленського приєднатися до сторінки Адміністрації Президента було логічним кроком, спрямованим на вирівнювання балансу думок у коментарях сторінки", - підкреслили в АП.

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В Адміністрації Президента наголосили, що висвітлення діяльності глави держави в соцмережі Facebook передбачає забезпечення максимального охоплення української аудиторії в найефективніший спосіб, зокрема без використання платних рекламних інструментів.

Окрім того, зазначається, що важливим моментом комунікаційної політики Адміністрації Президента у Facebook є дотримання балансу між функцією інформування населення та забезпеченням гідного спілкування в коментарях.

"Користуючись нагодою, запрошуємо приєднатися до спільноти Адміністрації та разом продовжити розбудову України", - закликали в АП.

Раніше повідомлялося, що адміністратор офіційної сторінки Адміністрації Президента України у Facebook об’єднав її зі сторінкою "За Зеленського".