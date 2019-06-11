Виносити на референдум питання нацбезпеки та оборони неприпустимо - Порошенко

Виносити на референдум питання нацбезпеки та оборони неприпустимо, і лише членство в НАТО може стати гарантією безпеки для України.

Про це лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє прес-служба політсили.

За словами політика, виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо. "Якби я так діяв у 2014 році, ворог був би або в Києві, або у Львові. Є теми, за якими референдуми проводити категорично шкідливо", – переконаний Порошенко.

Він також заявив, що неприпустимо забороняти українським воїнам відкривати вогонь у відповідь на обстріли російсько-терористичних сил. "Українські воїни повинні мати право себе захистити", – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що рішення про так звану блокаду окупованих територій ухвалили, коли Путін запровадив рубльову зону на окупованих територіях і конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи і фабрики.

"Конфіскував їх у держави Україна, у приватних власників. Ми сказали – поки ви не повернете це законними власникам, Україна не буде купувати продукцію, яка продукується вкраденими підприємствами. Вони вивели ці підприємства з податкової зони України. І це означає що все, що зароблять ці підприємства, піде на фінансування тероризму", – зазначив Порошенко.

Якщо продовжити купувати продукцію незаконно конфіскованих українських підприємств – це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу, переконаний Порошенко.

"Тому я буду робити все можливе, для того щоб захистити Україну. Наша команда буде робити все, щоб допомогти новій владі не наробити помилок. Ми маємо захистити наш рух вперед до Північно-Атлантичного альянсу, не дати скасувати зміни до Конституції щодо НАТО та ЄС і розвернути нашу країну назад в бік російської імперії. Наша команда знає, як цього не допустити", – наголосив п’ятий президент України.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках ТКГ в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про режим тиші в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь". Згодом Кучма уточнив, що питання щодо заборони давати відсіч у відповідь на обстріли на Донбасі є його думкою, а не рішенням чинного Президента.

Крім того, спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдік після чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі в Мінську 5 червня заявив, що ТКГ на наступному засіданні розгляне питання про зняття економічної блокади з ОРДЛО. За словами Сайдіка, ця пропозиція була зроблена представником України на переговорах у Мінську Кучмою. Сайдік додав, що її підтримали й представники ОРДЛО, і це питання буде винесено на розгляд засідання економічної підгрупи під час наступної зустрічі.

Президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Сніданок з 1+1" під час прямого включення з Брюсселя заявив, що планує після широкої інформаційної кампанії винести питання вступу України до НАТО на всеукраїнський референдум і впевнений у позитивній відповіді українців.