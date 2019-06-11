Рябошапка пояснив, за яких умов може бути проведений аудит НАБУ
Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Аудит НАБУ може бути проведений тільки тоді, коли буде призначено трьох аудиторів Національного антикорупційного бюро, для нас це принципово важливо. Ми б хотіли зробити аудит не лише НАБУ, але й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, агентства з питань запобігання корупції, а також агентства з питань розшуку і управління арештованими активами”, - сказав Рябошапка.
За його словами, для того, щоб це зробити, потрібно новий склад парламенту і новий уряд.
“Тому що парламент призначає одного з аудиторів НАБУ, а уряд призначає іншого аудитора НАБУ, тому я думаю, що протягом найближчих двох місяців буде сформовано уряд, буде новий парламент, будуть нові аудитори, буде започатковано цей процес”, - сказав він.