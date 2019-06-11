Ар'єв закликає Зеленського зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ
Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.
“Десять днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до Президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий Президент ще лише входить у курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу Президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити, яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ”, - зазначив Ар'єв.
При цьому він висловив сподівання, що Адміністрація Президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня.
Як повідомлялося, раніше Ар'єв наголошував, що в разі внесення змін до регламенту Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що забезпечить безумовне повернення Росії, Асамблея втрачає свій сенс і силу.