стоп_дискримінація: презентація соціальної кампанії Parimatch Foundation та «Спорт для всіх»

8 червня 2021, у PM Hub у Києві, відбулася презентація соціальної кампанії «Стоп, дискримінаціє. Кожен має право на спорт». Організатори — міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation і Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Мета кампанії — боротьба зі стереотипними і дискримінаційними уявленнями, що для занять спортом можуть існувати перешкоди через інвалідність, гендер, расову належність чи інші ознаки.

Вступне слово взяла Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation: «З моменту заснування нашого фонду тема інклюзії та безбар’єрності в спорті є драйвером нашої діяльності та лежить в основі наших проєктів. Та ми розуміємо, що самотужки не зможемо подолати всі бар'єри на шляху дітей до спорту. Тому сьогодні ми презентуємо соціальну кампанію «Кожен має право на спорт» — і тим самим починаємо непростий діалог із суспільством».

Зі свого боку директор Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ігор Валицький підкреслив, що дуже радий співпраці з Parimatch Foundation: «Щиро вдячний за реалізацію проєктів, що направленні на усунення дискримінації в спорті та забезпечення рівних можливостей для всіх громадян. Коли ми з командою ВЦФЗН «Спорт для всiх» розпочали реалізацію даного проекту нашою провідною метою була популяризація масового спорту та знищення штучних перешкод на шляху до фізичної активності для кожного громадянина у будь-якому куточку країни».

Тематичні блоки конференції:

інвалідність і безбар'єрність у спорті;

дискримінація за расовою ознакою;

дискримінація через ментальні порушення;

дискримінація та стереотипи;

дискримінація за гендерною ознакою.

Серед спікерів конференції: президент Національного комітету спорту інвалідів України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич; багаторазова призерка Паралімпійських ігор із лижних перегонів та біатлону Світлана Трифонова; заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков; голова Комітету з питань етики і чесної гри УАФ Франческо Баранка; президент всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром» Олена Большаніна; тренер та експерт Inclusion & Diversity, співзасновниця Biasless Ірина Рубіс; бронзова призерка олімпійських ігор із художньої гімнастики, чемпіонка світу Анна Різатдінова; краща гравчиня світу з футзалу серед жінок 2009 року, багаторазова чемпіонка України та володарка Кубка України, майстер спорту Аліна Горобець та інші.

Від імені Міністра молоді та спорту України всіх присутніх привітав його заступник Матвій Бідний: «Ми дуже радіємо з того, що започаткували таку соціальну ініціативу. Сьогодні доступність занять спортом — це не тільки критерій перспектив на міжнародній спортивній арені, а й важлива складова здоров’я нації. В Україні, на жаль, усе ще існують проблеми і з доступністю, і з дискримінацією за різними ознаками. Міністерство максимально зацікавлене в подоланні цього ганебного явища. Спортом буде займатися кожен!».

У рамках блоку «інвалідність і безбар'єрність у спорті» слово взяв Валерій Сушкевич, президент Національного комітету спорту інвалідів України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю: «Цей проєкт каже нам: зміни вже йдуть. Я багато років займаюся правами людей з інвалідністю і вважаю, що домінантна цінність сьогоднішнього зібрання — це об’єднання ресурсів держави і соціально відповідального бізнесу. Такі об’єднання необхідні, це провідна світова практика. Так, Міжнародний паралімпійський комітет об'єднався з ООН — ось навіть на такому рівні. Дискримінація в нас у спорті є, на жаль, і була, і люди з інвалідністю натерпілися з боку недоступності. І треба вирішувати, як забезпечити це з погляду фінансової спроможності, територіальності. Бажаю всім долучитись до цієї світлої справи».

Гостро засудив дискримінацію за расовою ознакою Голова Комітету з етики й чесної гри УАФ Франческо Баранка: «На жаль, це проблеми, з якими ми зіштовхуємося щодня. Дискримінація і расизм у футболі — дуже небезпечні компоненти, з боку тренерів і гравців вони мають особливий вплив, адже їх наслідують багато фанів. Наприклад, багато дівчаток хотіли б долучитись до футболу, спорту №1 у країні, хотіли б наслідувати Катерину Монзуль! Але вони ростуть у середовищі, де футбол усе ще в 2021 році сприймається як щось суто чоловіче. Тож на сьогодні ми всі повинні продовжувати працювати з тим, щоб уникнути будь-яких бар'єрів у спорті».

За словами модератора конференції Романа Греби, надзвичайно цінно, коли соціально відповідальний бізнес, благодійні фонди підтримують спорт, доводячи, що право на спорт має кожен, і нам слід всім разом виступити проти дискримінації.

Організатори зазначили, що презентація соціальної кампанії — це тільки початок у системній роботі за право кожного займатися спортом. «Наступний етап — донесення наших меседжів у соціальних мережах відомих спортсменів і лідерів думок, а також зовнішня реклама. Сподіваємося, що охопимо нею всю Україну. Дуже приємно, що ми отримали дуже багато соціальних квот на розміщення реклами. Ця підтримка дуже важлива. Восени зробимо ще один крок — почнемо предметний та дієвий діалог із дітьми та їхніми батьками. Таким чином ця соціальна реклама охопить якомога більше різних людей», — пообіцяла Катерина Білоруська, президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation.

Поширюйте відео із соціальної кампанії «Стоп, дискримінаціє. Кожен має право на спорт» зі спеціальним хештегом #стоп_дискримінація:

https://www.youtube.com/watch?v=GwAXfJY5DPg

https://www.youtube.com/watch?v=k_XePB8ogKQ

https://www.youtube.com/watch?v=c8S2tVLch5I

https://www.youtube.com/watch?v=wPZOgwiOZl4

https://www.youtube.com/watch?v=Z6JqKVDHfdw